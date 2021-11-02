У Роберта Кочаряна замечены симптомы COVID-19: судебное заседание отложено

Слушания по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна возобновились 2 ноября в суде общей юрисдикции города Еревана.

Как сообщает «Арменпресс», второй президент РА Роберт Кочарян в судебном заседании не участвовал.

Его защитник Айк Алумян сообщил, что у одного из родственников президента диагностирован COVID-19, и в последние дни Роберт Кочарян много контактировал с этим человеком.

У Кочаряна заметны определенные симптомы COVID-19, он сдал тест. Защитник также отметил, что если суд, тем не менее, сочтет, что Кочарян должен явиться, он явится на заседание в течение 15 минут.

Айк Алумян уточнил, что результат теста будет известен сегодня вечером, с 17:30 до 18:00.

Прокурор Геворг Багдасарян потребовал, чтобы защитник пояснил, какие именно симптомы были у Кочаряна. Получив ответ, прокурор сказал, что вопроса для обсуждения нет. Судебное заседание перенесено на неделю, на 9 ноября.