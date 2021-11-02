Инфляция «импортирована», 90% повышения цен относится к ввозимым товарам: Ваан Керобян

Министр экономики Армении Ваан Керобян утверждает, что 90% инфляции в стране обусловлены высокими ценами на импортные товары, отмечая, что инструментов ЦБ по сдерживанию инфляции в этом случае недостаточно. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Керобян выразил в беседе с журналистами в Парламенте.

«Есть проблема инфляции. Фактически, Центральный банк несет основную ответственность за инфляцию. Но мы прекрасно понимаем, что те инструменты, которые есть у ЦБ, в данном случае неприменимы», - сказал министр.

Он обосновал, что проблема вовсе не в корректировке обменного курса или ставок рефинансирования.

Общая инфляция «импортируется», поскольку 90% повышения цен относится к ввозимым товарам, а 10% - к товарам, которые также резко подорожали на внешних рынках, поэтому цены на местном рынке соответственно выросли. В этом случае инструментов Центробанка недостаточно для борьбы с инфляцией», - сказал Керобян.

Он подчеркнул, что прямая функция Минэкономики - не борьба с инфляцией, однако они стараются всячески помогать своим партнерам, понимая, какие логистические проблемы необходимо решать. Министр упомянул, что переговоры о закупке товаров они ведут используя рычаги государства, чтобы дать возможность хозяйствующим субъектам ввозить товары в Армению по низкой цене.

Касаясь своего обещания двузначного экономического роста по итогам 2021 года, Керобян отметил, что номинальный экономический рост составит около 13-14%. «Министерство экономики не несет прямой ответственности за инфляцию. Естественно, наша цель - высокий номинальный экономический рост. Это не значит, что я пытаюсь манипулировать, говоря, что я имел в виду номинальный рост в то время», - сказал он и предложил прекратить этот разговор, когда год закончится, тогда и результаты будут видны.