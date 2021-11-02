Репертуар Ереванского Русского драматического театра пополнится спектаклем «Академия смеха»

В Русском драматическом театре им. К. С. Станиславского в постановке художественного руководителя театра Карена Нерсисяна ставится комедия японского драматурга Коки Митани «Академия смеха», перевод Дмитрия Лебедя.

Как сообщает «Арменпресс», премьеры состоятся 6, 14 и 27 ноября.

«Что у нас общего с японским драматургом Коки Митани? Может любовь к Шекспиру, Чехову? Любовь к парадоксу, психологическому театру? Да, спектакль «Академия смеха» - признание в любви к театру. В общем, признание в любви», - так описывает творчество Коки Митани режиссер Карен Нерсисян.

Два персоны: автор и цензор. Две противоположности, объединились, чтобы создать чудо театра, с любовью и страданием неразрешенных противоречий.

В спектакле заняты заслуженный артист РА Арман Казарян и Миша Акопян. Постановщик спектакля - Алла Николаева (Москва), музыкальное оформление - Карена Нерсисяна, хореография - Нуне Киракосян.