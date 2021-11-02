Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь

СМИ: в центре Кабула возле здания больницы произошли два взрыва

СМИ: в центре Кабула возле здания больницы произошли два взрыва

Второй мощный взрыв прогремел во вторник в центральной части Кабула возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил местный телеканал Tolo News.

По его информации, в настоящий момент в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также располагаются иностранные дипмиссии, идет перестрелка между нападавшими и боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Как рассказал телеканалу назначенный радикалами второй заместитель министра информации и культуры Билал Карими, первый взрыв прогремел возле входа в здание в медучреждение, второй - в его окрестностях.

Больница имени Мухаммада Дауд-хана рассчитана на 400 койко-мест и принадлежит Министерству обороны Афганистана.

Информации о жертвах или раненых в результате случившегося пока не поступало.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]