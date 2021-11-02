Частные инвестиции выросли, но министр признает, что в сфере все еще есть проблемы

Министр экономики Армении Ваан Керобян уверяет, что частные инвестиции, по сравнению с прошлым годом, увеличились примерно на 15%, но в сфере инвестиций все еще есть проблемы, есть инвестиционные программы, которые сталкиваются с проблемами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом министр заявил при обсуждении бюджета на 2022 г. на совместном заседании постоянных комиссий НС, отвечая на вопрос Артура Хачатряна из фракции «Айастан», по поводу прогноза экономического роста.

«Частные инвестиции, по сравнению с прошлым годом, увеличились. На мой взгляд, они составляют около 15% ВВП», - сказал Керобян.

Он напомнил, что программа правительства в ближайшие 5 лет предусматривает увеличение доли инвестиций в ВВП.

«Было бы неправильно говорить, что наша страна способна безболезненно осваивать все инвестиционные программы. В нашем Центре содействия инвестиций и в Министерстве экономики есть много программ, которые сталкиваются с множеством препятствий. Это часть нашей повседневной работы - помочь этим инвестициям достичь своей цели, одновременно решая законодательные проблемы, которые вызвали эти препятствия», - сказал министр, добавив, что им предстоит проделать большую работу.

Он отметил, что есть меры, на которые не нужны средства, например, улучшение бизнес среды. Вся работа одного из заместителей министра экономики направлена на улучшение деловой среды.

Министр отметил, что одним из важнейших факторов, которые должны привести к желаемому экономическому росту, является беспрецедентный объем капитальных затрат.

Касаясь вопроса Артура Хачатряна, откуда взят прогноз 7% экономического роста, ожидают ли они эксплуатации Амулсара, Керобян ответил: «Даже если сейчас будут решены все вопросы, шахта вернется в рабочее состояние, в лучшем случае она заработает через 12 месяцев. Сейчас ждем завершения уголовного дела и его результатов. От этого будет зависеть дальнейшее обсуждение по Амулсару».