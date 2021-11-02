Добыча газа в России за десять месяцев выросла на 11,1%

В январе-октябре 2021 года объем добычи газа в России вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 625,67 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В октябре в России добыли 65,81 млрд куб. м газа, что на 4,6% больше, чем в октябре 2020 года.

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-октябре 2021 года добыли 452,02 млрд куб. м газа (46,95 млрд куб. м газа - в октябре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за 10 месяцев текущего года произвела 63,4 млрд куб. м (в октябре - 6,3 млрд куб. м).