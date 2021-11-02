Ара Фиданян в Стамбуле примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола
Заместитель начальника Полиции Армении Ара Фиданян в Стамбуле примет участие в 89-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола.
Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о командировании Ара Фиданяна в Стамбул.
89-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола пройдет с 21 по 26 ноября.
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