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Ара Фиданян в Стамбуле примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола

Ара Фиданян в Стамбуле примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола

Заместитель начальника Полиции Армении Ара Фиданян в Стамбуле примет участие в 89-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о командировании Ара Фиданяна в Стамбул.

89-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола пройдет с 21 по 26 ноября.


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