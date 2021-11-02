Армянские и грузинские фотографы в своих работах по-новому представили Джавахк

На фотовыставке «Познай Джавахк» представлены работы участников одноименной фото кампании, отражающие цвета, пейзажи, вкус и запах и традиции Джавахка.

Как сообщает «Арменпресс», выставка, которая будет открыта до 10 ноября, действует в здании Армянского всеобщего благотворительного союза.

27-29 августа Фонд «Помощь Джавахка» в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА, Национальной ассоциацией армянских фотографов и Всеармянским благотворительным союзом организовал трехдневную фото кампанию под названием «Познай Джавахк».

Участники проекта, фотографы из Армении и Грузии, в течение трех дней посетили разные районы, села и города Джавахка, познакомились с бытом и нравами сельской местности, и конечно же, фотографировали все, что удивляло, восхищало и впечатляло их

Председатель Попечительского совета фонда Сос Саакян на открытии выставки отметил, что фонд имеет большой пакет культурных программ, и эта фотовыставка и предыдущая фото кампания были очередными. «Фонд поставил перед собой очень высокую цель, и в условиях пандемии смог работать, чтобы эффективнее реализовать различные программы в Джавахке. И эта выставка очень важна с точки зрения представления различных сфер жизни Джавахка. Здесь вы найдете представления, работу, веру и церковь, дом и природу джавахкцев».

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян после просмотра подчеркнул, что ему понравились фотографии, отражающие жизнь Джавахка, где есть человеческие лица, улыбки, реальность, семья, очаг. «Для меня большая честь сотрудничать с фондом, потому что то, что фонд делает в Джавахке, он делает на самом высоком уровне и по высоким культурным стандартам. Недавно я присутствовал на открытии отреставрированного выставочного зала Дома-музея Ваана Терьяна, должен сказать, что был приятно удивлен вкусом, последовательностью, профессиональным подходом и проделанной работой. Фонд диктует высокий вкус, высокие стандарты, я уверен, что в будущем мы еще больше будем сотрудничать в рамках различных программ», - сказал замминистра.

На открытии выставки президент Армянской ассоциации фотографов Сергей Акопян, делившийся с участниками фото кампании своим опытом и знаниями, отметил, что Джавахк восхищает своими пейзажами, людьми, традициями и верованиями, а также загадочными, красивейшими местами, которых множество.

Исполнительный директор фонда Самвел Мкоян отметил, что Джавахк необходимо познать. «Очень немногие знакомы с регионом, его бытом и традициями. А регион очень богат своей природой, традициями, обычаями и людьми. Конечно, здесь представлена лишь небольшая часть, но мы постарались за три дня побывать в важнейших селах и городах», - заключил Мкоян. На выставке участникам фото кампании были вручены сертификаты, а экспертам - благодарственные письма.