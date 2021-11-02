Ставка рефинансирования осталась неизменной: ЦБ

На заседании Совета Центрального банка Армении 2 ноября было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной - 7.25%.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЦБ Армении, отмечая, что процентная ставка ломбардного репо, предоставляемого Центральным банком Армении, составляет 8.75%.

Процентная ставка средств, привлеченных Центральным банком Республики Армения из других банков, составляет 5.75% .