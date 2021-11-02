На Филиппинах пожар уничтожил почти 150 тыс. доз вакцин против коронавируса

Более 148,6 тыс. доз вакцин против коронавируса от различных производителей было уничтожено в результате пожара на Филиппинах. Возгорание произошло в одном из административных зданий в провинции Южный Замбоанга, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пресс-секретарь президента республики Гарри Роке во вторник во время онлайн-брифинга подтвердил, что "было уничтожено не менее 100 тыс. доз прививок".

По данным государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в стране, пожар уничтожил 9 176 доз препарата компании AstraZeneca 14 400 доз вакцины фирмы Moderna, 36 164 доз препарата фирмы Sinovac и 88 938 доз вакцины компании Pfizer. Отмечается, что препарат Moderna предназначались для иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет, которая запланирована на 3 ноября.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,79 млн, вылечились более 2,7 млн человек, умерли 43,2 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы более 27,3 млн человек.