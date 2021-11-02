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На Филиппинах пожар уничтожил почти 150 тыс. доз вакцин против коронавируса

На Филиппинах пожар уничтожил почти 150 тыс. доз вакцин против коронавируса

Более 148,6 тыс. доз вакцин против коронавируса от различных производителей было уничтожено в результате пожара на Филиппинах. Возгорание произошло в одном из административных зданий в провинции Южный Замбоанга, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пресс-секретарь президента республики Гарри Роке во вторник во время онлайн-брифинга подтвердил, что "было уничтожено не менее 100 тыс. доз прививок".

По данным государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в стране, пожар уничтожил 9 176 доз препарата компании AstraZeneca 14 400 доз вакцины фирмы Moderna, 36 164 доз препарата фирмы Sinovac и 88 938 доз вакцины компании Pfizer. Отмечается, что препарат Moderna предназначались для иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет, которая запланирована на 3 ноября.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,79 млн, вылечились более 2,7 млн человек, умерли 43,2 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы более 27,3 млн человек.


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