Национальный центр камерной музыки объявляет о старте проекта «Сбор армян»

Национальный центр камерной музыки при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА объявляет о запуске проекта «Сбор армян».

Как сообщает «Арменпресс», в распространенном центром сообщении говорится, что в послевоенный период существует общественная потребность стать ближе к собственной культуре и переосмыслить национальные ценности. «Есть стремление объединиться вокруг идей всех армян, независимо от рода их занятий, места жительства и взглядов на общественную жизнь. Все это может обеспечить культура, которая в самые сложные периоды нашей истории выполняла объединяющую функцию».

В нем подчеркивается, что за пределами Республики Армения живет и работает много талантливых армян, потенциал которых крайне необходим для обеспечения духовного и культурного возрождения нации в эти тяжелые дни.

В рамках проекта «Сбор армян» ряд известных армянских дирижеров и солистов будут приглашены для сотрудничества с коллективами НЦКМ и для представления армянской публике своих программ.

В рамках проекта выступят артисты, которые по каким-то причинам ранее не выступали и не проявляли активности на родине. Представляя армянских артистов, и делая их голоса слышимыми, НЦКМ стремится придать новый импульс развитию культурной жизни Армении и культурных связей Армения-Диаспора.

Программа начнется 7 ноября в 19:00 с концерта Государственного камерного оркестра Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян), в сопровождении дирижера Мисака Пагпутаряна. В качестве солистки выступит скрипачка Астхик Варданян. Будут исполнены произведения Феликса Мендельсона, Сулхи Алвати, Тиа Сукари.

Мисак Пагпутарян - дирижер Сирийского национального симфонического оркестра с 2003 года. Благодаря его усилиям оркестр добился больших успехов в Сирии и за рубежом, сделал много записей. В 1996 году он получил стипендию сирийского правительства и уехал в Италию, чтобы улучшить свои дирижерские навыки. Он дирижировал Алжирским национальным симфоническим оркестром, Национальным симфоническим оркестром Доминиканской Республики, Камерным филармоническим Грюнбундена и другими оркестрами. В 2015 году, к 100-летию Геноцида армян, он реализовал в Сирии программу, посвященную Комитасу. Мисак Пагпутарян занимается и педагогической деятельностью.