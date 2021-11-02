Заместитель генпрокурора Армении принял представителей программы ЕС

Заместитель генерального прокурора Армении Геворг Багдасарян принял представителей группы поддержки Программы «Содействие осуществлению реформ судебной сферы Армении» ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Генпрокуратура, отметив, что Г. Багдасарян подчеркнул значение программ, направленных на реформирование системы правосудия Армении, осуществляемых при финансировании ЕС, и констатировал, что их эффективность имеет очевидные свидетельства на практике.

Гости представили направления Программы содействия, предусмотренной в сфере борьбы с коррупцией, и выразили готовность содействовать реформам в сфере процессуального управления и контроля по делам о коррупционных преступлениях.

В результате обсуждения стороны договорились в короткие сроки уточнить конкретные программные подходы с целью обеспечения их реализации.