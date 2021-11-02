Президент Армении беседовал с Джо Байденом, Эммануэлем Макроном и руководителями ряда других государств

Во второй день XXVI сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС26), проходящей в Глазго, 2 ноября, будут продолжены выступления президентов и глав правительств стран-участниц, касающихся срочных шагов, необходимых для противостояния изменению климата.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента Армении, подчеркнув, что сессия в Глазго нацелена на разработку согласованной программы действий по борьбе с изменением климата.

2 ноября запланировано и выступление президента Республики Армения Армена Саркисяна. До этого в рамках сессии президент беседовал с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, принцем Монако Альбером II, эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом Египта Абдель Фаттахом аль Сиси, президентом Сербии Александаром Вучичем, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, президентом Аргентины Альберто Фернандесом, президентом Черногории Мило Джукановичем, президентом Киргизии Садиром Жапаровым, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Италии Марио Драги, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Ливана Нежипом Микати, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, канцлером Австрии Александром Шаленбергом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.