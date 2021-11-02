Армянские журналисты вернулись с футбольного турнира в Тбилиси с серебряной медалью

29 октября футбольная команда армянских журналистов на международном турнире, посвященном памяти известного советского спортивного обозревателя Коте Махарадзе, проходящего в столице Грузии Тбилиси, заняла второе место, уступив в финале сборной Молдовы.

Как сообщает «Арменпресс», в турнире, который проводится уже во второй раз, в этом году участие приняли журналистские команды из Армении, Грузии, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана и Азербайджана. Команды были разделены на две группы, при этом сборные Армении и Азербайджана были в разных группах.

Сборная Армении выехала в Грузию в небольшом составе, многие ведущие игроки не смогли принять участие в турнире из-за болезни или травмы, наши журналисты выступали без замен. В групповом этапе наша команда завершила игру против одесситов со счетом в 1:1, затем уступила Казахстану со счетом 1:2. В решающей игре армянской команде чудом удалось обыграть лидера группы Грузию со счетом 3:2, вырвав победу на последних секундах игры.

В полуфинале армянские журналисты сразились с одним из фаворитов турнира - киевлянами, вырвав победу в упорной борьбе - 4:3. А в финале нашим ребятам удалось противостоять молдаванам только в первом тайме игры, во втором тайме дали себя почувствовать игра без замен, усталость футболистов и то, что молдаване были моложе. Они вновь завоевали титул чемпиона.

Вратарю сборной Армении Ваге Хачатряну было присвоено звание лучшего голкипера турнира.

Организатором футбольного турнира является Ассоциация спортивных журналистов Грузии. Букмекерская контора «TotoGaming» - спонсор футбольной команды армянских журналистов.