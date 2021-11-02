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США пожертвовали ЦАР свыше 330 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson

США пожертвовали ЦАР свыше 330 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson

США доставили в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) более 330 тыс. доз вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Johnson & Johnson. Об этом в понедельник сообщил Госдепартамент США на своей странице в Twitter.

"Мы (США) доставили в ЦАР 336 тыс. доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, доведя наше общее пожертвование [в эту страну] до 638 400 доз", - говорится в сообщении.

Вакцины предоставлены в рамках объявленной ранее президентом США Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую в рамках помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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