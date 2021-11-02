Бюджет Министерства высокотехнологичной промышленности увеличится примерно на 90%

Проект государственного бюджета на 2022 год в Армении предусматривает увеличение бюджета Министерства экономики на 26,9%, Министерства территориального управления и инфраструктур на 31,6% и Министерства высокотехнологичной промышленности на 89,4%.

Как сообщает «Арменпресс», об этом при обсуждении бюджета, состоявшегося на совместном заседании постоянных комиссий НС по экономическим, финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

«В проекте государственного бюджета на 2022 год запланировано Министерству высокотехнологичной промышленности выделить 17 млрд 278 млн драмов, что на 8 млрд 155 млн драмов больше, суммы, предоставленной в 2021 году - 9 млрд 123 млн драмов, или на 89,4%», - сказал Хачатрян.

Касательно бюджета, который будет выделен Минэкономики, он сказал, что было представлено 13 программ, в которых 56 мероприятий. «В целом будет выделено 41 млрд 8 млн драмов, предусмотренных проектом государственного бюджета на 2022 год, что на 26,9% или 8 млрд 689 млн драмов больше утвержденных в 2021 году 32 млрд 319 млн драмов», - сказал министр финансов.

Он добавил, что в 2021 году расходы госбюджета на министерство периодически корректировались и увеличивались в связи с изменением объемов реализуемых программ. На данный момент согласно скорректированному бюджету на 2021 год для министерства запланировано 39 млрд 177 млн драмов.

Министерство территориального управления и инфраструктур представило 22 программы, включающие 129 мероприятий. Проект госбюджета предусматривает расходы министерства в размере 278 миллиардов 590 миллионов драмов. В 2021 году было 211 миллиардов 667 миллиардов драмов, рост составляет 66 миллиардов 922 миллиона драмов. Хачатрян отметил, что бюджет на 2022 год особенный, исходя из программ, которые реализуются со значительно увеличивающимися объемами в области инвестиций в инфраструктуру. Рост составляет 31,6%.