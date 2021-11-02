Мануэл Петросян и Габриэл Саркисян отстают от лидеров «Grand Swiss» на пол-очка

Как сообщает «Арменпресс», после 6-го тура шахматного турнира «Grand Swis», проходящего в столице Латвии, Риге Мануэл Петросян и Габриэл Саркисян набрали по 4 очка. У лидеров по 4,5 очка. Левон Аронян и Роберт Оганесян набрали по 3,5 очка.

В женской борьбе среди 50 участников Анна Саркисян на данный момент занимает 34-е место, а Элина Даниелян - 47-е.

Победители мужских и женских турниров «Grand Swis» получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира по шахматам. Турнир, который проходит в столице Латвии Риге, завершится 9 ноября.