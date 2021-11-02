В Лиге чемпионов стартуют матчи 4-го тура
10:31, 2 Ноябрь, 2021
Сегодня стартуют матчи 4-го тура Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает «Арменпресс», в борьбу вступят клубы групп E, F, G, H.
В группе E «Бавария» сыграет с «Бенфикой», «Динамо Киев» с «Барселоной».
В группе F «Аталанта» примет дома «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал» - «Янг Бойза».
В группе G соперником «Вольфсбурга» будет «Зальцбург», соперником «Селии» - «Лилль».
А в группе H «Мальме» будет соревноваться с «Челси», а «Ювентус» с «Зенитом».
Большинство встреч начнутся в полночь по ереванскому времени.
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