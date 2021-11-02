В Армению прибывает заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон

Эрика Олсон, недавно назначенная заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам посетит Армению, Азербайджан и Грузию для развития регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве США в Армении, во время пребывания в Ереване заместитель госсекретаря Эрика Олсон со 2 по 4 ноября примет участие в конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа. В конференции принимают участие посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, главный советник по переговорам по Кавказу Эндрю Шаффер, заместитель директора Вашингтонского офиса USAID Александр Соколовский.

«Мы рады возможности восстановить давнюю традицию встреч с нашими партнерами из региона и Вашингтона, обмениваться мыслями, идеями и информацией, которые помогут нам лучше координировать нашу политику со всеми тремя странами региона», - говорится в сообщении посольства США.

Помимо обсуждений, участники конференции проведут встречи с представителями правительства Армении и гражданского общества.

Предыдущие конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа проходили в Баку в 2019 г. и в Тбилиси в 2018 г.