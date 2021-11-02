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Ованнес Бачков и Давид Чалоян в четвертьфинале чемпионата мира по боксу, Артур Ованнисян выбыл из борьбы

Ованнес Бачков и Давид Чалоян в четвертьфинале чемпионата мира по боксу, Артур Ованнисян выбыл из борьбы

Члены сборной Армении по боксу Ованнес Бачков и Давид Чалоян вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу. 

Как передает «Арменпресс», бронзовый призер Олимпийских игр в весовой категории 63 кг Ованнес Бачков в четвертьфинале встретится с представителем Таиланда Сомчаем Вонгсуваном.

Давид Чалоян (92 кг) проведет поединок с узбеком Лазизбеком Мулуджоновым.

Ранее из чемпионата мира выбыл Артур Ованнисян, уступив Хилу Роско (США).


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