Ованнес Бачков и Давид Чалоян в четвертьфинале чемпионата мира по боксу, Артур Ованнисян выбыл из борьбы

Члены сборной Армении по боксу Ованнес Бачков и Давид Чалоян вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу.

Как передает «Арменпресс», бронзовый призер Олимпийских игр в весовой категории 63 кг Ованнес Бачков в четвертьфинале встретится с представителем Таиланда Сомчаем Вонгсуваном.

Давид Чалоян (92 кг) проведет поединок с узбеком Лазизбеком Мулуджоновым.

Ранее из чемпионата мира выбыл Артур Ованнисян, уступив Хилу Роско (США).