Ованнес Бачков и Давид Чалоян в четвертьфинале чемпионата мира по боксу, Артур Ованнисян выбыл из борьбы
10:06, 2 Ноябрь, 2021
Члены сборной Армении по боксу Ованнес Бачков и Давид Чалоян вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу.
Как передает «Арменпресс», бронзовый призер Олимпийских игр в весовой категории 63 кг Ованнес Бачков в четвертьфинале встретится с представителем Таиланда Сомчаем Вонгсуваном.
Давид Чалоян (92 кг) проведет поединок с узбеком Лазизбеком Мулуджоновым.
Ранее из чемпионата мира выбыл Артур Ованнисян, уступив Хилу Роско (США).
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен