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У берегов Новой Каледонии в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

У берегов Новой Каледонии в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник возле группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии - заморской территории Франции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 525 км к востоку от столицы Новой Каледонии - города Нумеа с населением около 93 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

 


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