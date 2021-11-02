От визита Макрона до возвращения пленных и отправляемых вакцин: посол представила подробности

Посол Франции в Армении поставила цель сотрудничество двух стран в различных сферах сделать длительным, она надеется, что Минская группа поможет в достижении долгосрочной стабильности в карабахском вопросе, Франция придает важность принятию гуманитарных мер и возвращению армянских пленных, находящихся в Азербайджане. Об этих и других вопросах корреспондент «Арменпресс» говорила с послом Франции в Армении Анн Луис.

- Госпожа Луйо, Вы недавно вступили на должность посла Франции в Армении. Прежде всего, какие у Вас впечатления о нашей стране? Как Вам кажется, по каким направлениям Вы, прежде всего, будете работать в Армении?

- Благодарю «Арменпресс» за возможность дать интервью. Конечно, это назначение в Армению, которая является большим другом Франции в целом и в частности в регионе, для меня большое счастье и большая честь. С первых же минут моего приезда, благодаря теплому приему, я заметила высокое качество наших двусторонних отношений. И я настроена на дальнейшее углубление армяно-французских отношений.

- Армения и Франция сотрудничают в разных сферах, какую самую успешную программу Вы выделите? Какие новые программы двустороннего сотрудничества ожидаются в ближайшее время? Как Вы, как посол, представляете свою деятельность по дальнейшему углублению отношений и сотрудничества между двумя странами в различных областях?

В прошлом году, после тяжелого периода, который пережила Армения, деятельность Франции нашла отражение в программах гуманитарного характера. Было восемь программ по оказанию экстренной помощи населению, наиболее пострадавшему от боевых действий. Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность армянскому народу. И Франция и вообще, французы были мобилизованы на оказание помощи Армении. Программы реализовывались разными ассоциациями, разными организациями, органами местного самоуправления, а также на государственном уровне. Теперь моя цель - пойти дальше, представить более долгосрочные программы сотрудничества с властями Армении. Во время моего разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он отметил, что экономическое развитие сейчас для Армении является приоритетом, страна должна стать консолидированной, необходимо обеспечить будущее армянской молодежи. Это также желание и Франции, наши правительства работают вместе над реализацией амбициозной программы сотрудничества в экономической сфере как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС. Как Вы знаете, в Армении есть много крупных французских компаний, например, «Veolia» в системе водоснабжения, «Carrefour» в сфере продуктов питания, «Amundin» в сфере пенсионных фондов, и конечно, «Pernod Ricard» в области производства коньяка «Арарат». Цель - развитие экономического сотрудничества, инвестиций, наличие программ сотрудничества в сферах устойчивого развития, зеленых технологий, высоких технологий. Например, переработка воды и отходов - это области, в которых Франция может поделиться своим опытом. Еще одно очень важное направление - это здравоохранение. Это становится очень важным, поскольку мы видим ускорение темпов распространения коронавирусной инфекции в Армении. А президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Армении вакцины. Однако есть и другие программы в сфере здравоохранения, вокруг которых мы хотим углубить наше сотрудничество. Между больницами уже идет очень активное сотрудничество, речь идет о французских больницах в Париже и Лионе, которые сотрудничают с армянскими больницами. Мы хотим, чтобы это сотрудничество продлилось. И по этому поводу мы на связи с Министерством здравоохранения Армении. Это сотрудничество найдет отражение, в частности, в образовательных программах в конкретных областях здравоохранения, согласно заявкам, которые мы получили от наших армянских друзей. Хочу отметить эти два направления, которые являются очень важными направлениями нашего двустороннего сотрудничества. Другая - это сфера образования, которая также является приоритетной сферой для правительства Республики Армения. Уже есть успешные программы в сфере образования. Французский университет, Франко-армянский центр профессионального обучения, Образовательный комплекс Анатоля Франса и Alliance Frances. Мы хотим иметь новые программы сотрудничества и в сфере образования. Сотрудничая с нашими армянскими партнерами в рамках этих различных программ, мы хотим способствовать распространению французского языка в Армении. Не следует забывать, что Армения является членом Международной организации франкоязычных стран. Конечно, есть и много других областей, в которых мы хотим развивать наше сотрудничество. Но сейчас я хотела бы сказать о сотрудничестве в области культурного наследия. Сотрудничество в этой сфере может проявляться двояко: с одной стороны, образовательные программы и тренинги для специалистов по сохранению наследия, а с другой стороны, восстановление армянского культурного наследия. Это основные направления, в которых я хотела бы еще больше укрепить армяно-французское сотрудничество.

- Госпожа посол, Вы упомянули о безвозмездной передаче вакцин Армении, объявленной президентом Эммануэлем Макроном. О каких вакцинах идет речь, когда они будут отправлены в Армению? В августе 2021 года президент Эммануэль Макрон объявил о даре 20 0000 доз вакцины.

- Речь идет о вакцинах «Модерна» или «Пфайзер». Как только мы узнаем дату доставки, мы, естественно, сообщим об этом. В рамках этого проекта из Франции в Армению уже отправлено 50 000 других видов вакцин. Вторая поставка в процессе подготовки. Пока неизвестно, сколько доз будет отправлено, но речь идет о большом количестве.



- Франция - одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Вы являетесь представителем страны-сопредседателя в Армении. Прошел год с окончания войны в Нагорном Карабахе, развязанной Азербайджаном в 2020 году, но Азербайджан, несмотря на свое обязательство по трехстороннему заявлению от 9 ноября, отказывается возвращать всех армянских военнопленных и других пленных. Какую роль Франция, как страна-сопредседатель, может сыграть, чтобы заставить Азербайджан вернуть пленных? На Ваш взгляд, какие шаги должны предпринять Минская группа ОБСЕ и международное сообщество в целом в этом вопросе, какую роль они могут сыграть?

- Конечно, мне знакома эта болезненная ситуация. И, конечно же, Франция - одна из стран, которая хочет принять гуманитарные меры, снизить напряженность и освободить пленных. За этим вопросом стою не я и не мои коллеги, не посол Франции в Азербайджане, а другой посол, который является французским сопредседателем Минской группы, который работает над этим вопросом. Мы рады, что премьер-министр РА Никол Пашинян, а также министр иностранных дел Арарат Мирзоян подтвердили значение роли Минской группы в урегулировании этой ситуации. Мы рады, что министры иностранных дел двух стран встретились в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. И Минская группа работает со сторонами, чтобы предпринять другие шаги в этом процессе диалога. Как посол Франции в Армении, я естественно, надеюсь, что Минская группа поможет сторонам добиться прогресса в стабилизации ситуации.

- Госпожа посол, ранее в одном из интервью Вы упомянули, что Франция работает с Россией и США над подписанием долгосрочного соглашения по Карабаху. Не могли бы Вы представить подробнее, о чем идет речь?

- Видимо, я не очень четко сформулировала свои слова. Речь, конечно же, об усилиях сопредседателей Минской группы, сопредседателей по сопровождению сторон в процессе урегулирования.

- Но готовится ли конкретный документ?

- Сошлюсь на заявления сопредседателей Минской группы. Роль Минской группы - сопровождать стороны в процессе урегулирования. Сама Минская группа никаких документов не пишет, ее роль в сопровождении и помощи сторонам в поиске решений для локальной стабилизации ситуации в регионе.

- Азербайджан утверждает, что нагорно-карабахский конфликт уже в прошлом, он завершился, но вопрос статуса Нагорного Карабаха, вопрос права народа Арцаха на самоопределение ждут своего разрешения. Таким образом, Армения утверждает, что вопрос еще не решен. Что думает Франция по этому поводу?

- Хочу еще раз отметить, что я не являюсь представителем Франции в Минской группе, сопредседателем. И на самом деле это не те темы, по которым у меня есть прямая юрисдикция. Единственное, что я могу сказать, это то, что я полностью осознаю влияние этой ситуации на население Армении. Надеюсь, что прилагаемые дипломатические усилия скоро принесут свои плоды.



- Госпожа посол, как Вы отметили, Вы не являетесь представителем Минской группы, Вы не занимаетесь этим вопросом, но я хотела бы поднять последний вопрос, касающийся этой теме. На сегодняшний день инциденты, спровоцированные Азербайджаном, не позволяют приступить к делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Как Вы оценили бы эти действия азербайджанской стороны? Каким Вы видите решение вопроса?

- Естественно, Франция считает, что можно добиться четкой делимитации и демаркации границы. И мы, как и все международное сообщество, призываем к мирному протеканию этих процессов. Очевидно, что установление мирного контекста позволит ускорить делимитационные и демаркационные работы. И, конечно же, это и мое желание.

- Были разговоры, что в Армению прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. Можете те ли Вы сообщить, запланирован ли визит президента в Армению в ближайшее время, если да, то когда?

- Президент Франции будет очень рад посетить Армению. Как он уже неоднократно заявлял, у него большие связи с армянами и с Арменией. В его планах есть визит в Армению, но дата пока не определена.

- Госпожа посол, о чем бы Вы хотели поговорить, о чем, возможно, я Вас не спросила?

- Мы уже говорили о теме, о которой я хотела поговорить. Это наше долгосрочное сотрудничество. В 2022 году мы будем отмечать 30-летие установления наших дипломатических отношений. И это очень хороший повод для углубления наших отношений, дабы поднять их на новый уровень. Мы вместе должны работать в этом направлении.

Интервью вела Анна Григорян

Фото Мхитара Хачатряна