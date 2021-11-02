Европейские индексы выросли - 01-11-21

МОСКВА, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.75% и составил 15806.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.92% и составил 6893.29 пункта, британский FTSE вырос на 0.71% и составил 7288.62 пункта, а российский RTSI вырос на 1.26% и составил 1866.98 пункта.