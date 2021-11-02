Цены на цветные металлы - 01-11-21

ЛОНДОН, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.30% и составила 2730.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.35% и составила 9490.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.56% и составила 2388.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.83% и составила 19470.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.08% и составила 36600.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.33% и составила 3351.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.