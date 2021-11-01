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Президент Армении принял участие в церемонии открытия COP26 в Глазго

Президент Армении принял участие в церемонии открытия COP26 в Глазго

Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября принял участие в церемонии открытия 26-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, лидеров стран-участниц саммита приветствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Президент Саркисян провел короткие беседы с премьер-министром Великобритании и генеральным секретарем ООН. В рамках саммита президент Армении провел беседы с президентом Франции, канцлером Германии, эмиром Катара, премьер-министрами Индии, Канады, Испании, Италии, Австралии, президентами Аргентины, Ливана, Сербии, Черногории, Кыргызстана и главой Совет Европы.

Выступление президента Армении Армена Саркисяна  в рамках Саммита мировых лидеров намечено на 2 ноября.


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