По факту агрессии Азербайджана против Арцаха в розыск объявлено около 40 лиц: генпрокурор Армении

С первых же дней войны, развязанной азербайджано-турецкими и наемными террористами 27 сентября 2020 года, каждому инциденту была дана правовая оценка. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Первому каналу Армении заявил генеральный прокурор Артур Давтян, коснувшись хода уголовных дел в связи с развязанной против Арцаха войной.

«Сегодня, исходя из полученных по уголовным делам доказательств, у нас есть соответствующие уголовные преследования по нескольким направлениям. Они касаются как начала агрессивной войны, грубого нарушения международного гуманитарного права, нарушения правил ведения войны с использованием запрещенного оружия, так и разрушения и повреждения армянских исторических и культурных ценностей, пыток захваченных в пплен армянских военнослужащих, бесчеловечного обращения с ними, международного терроризма и участия наемных террористов в этих боевых действиях.

В результате расследования этих дел сейчас около 4 десятков лиц объявлены в розыск. У нас также есть задержанные в ходе боевых действий два наемных террориста, в отношении которых уже есть судебный вердикт, вынесен приговор, и они приговорены к пожизненному заключению», - сказал Артур Давтян.

По словам генерального прокурора, мы можем однозначно утверждать, что во всем мире однозначно признается факт использования Азербайджаном наемных террористов во время боевых действий. По его словам, это дало армянской стороне возможность, особенно после окончания боевых действий, активизировать сотрудничество с международными партнерами, особенно в борьбе с терроризмом в регионе.

«Власти нашего стратегического партнера, России, выразили четкую позицию по этому поводу. Всего несколько дней назад генеральный прокурор Исламской Республики Иран находился в Армении по моему приглашению. Очень простым языком мой коллега, мой иранский коллега, четко заявил об этом факте, о совместной борьбе с этим фактом», - сказал генеральный прокурор.

Коснувшись недавней трехсторонней встречи со своим российским коллегой и генеральным прокурором Азербайджана, Артур Давтян отметил, что после подписания трехстороннего заявления 9 ноября фактически принимаются все необходимые механизмы для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, и в этой связи свое особое место занимают правовые механизмы. Он отметил, что Россия активно участвует в этом процессе, особенно в решении послевоенных гуманитарных вопросов.

«И в честь моего коллеги, генерального прокурора Российской Федерации, должен сказать, что он с самого начала взял на себя инициативу начать диалог, особенно по гуманитарным и правовым вопросам, с одной целью, чтобы проблемы такого характера могли быть решены очень быстро. Одно можно сказать наверняка: без решения гуманитарных проблем, о сотрудничестве, о котором сегодня упоминается, а также муссируемом отдельно в документах, сотрудничество в других направлениях всегда будет под угрозой.

И наша первая трехсторонняя встреча состоялась в январе в Москве по инициативе генерального прокурора Российской Федерации, повестка которой тогда была поднята мной в этой логике, в частности, был поднят вопрос о возвращении наших пленников. Конечно, Республика Армения работала в этом направлении с помощью различных механизмов, в сотрудничестве с различными государственными институтов, потому что этот вопрос является для нас приоритетом, и в качестве условного результата мы можем считать, что после этого много наших военнопленных было возвращено.

К сожалению, на данный момент проблема полностью не решена, но я могу с уверенностью сказать, что есть общее, многостороннее видение, что эту проблему нужно решать как можно скорее. За этим последовала наша вторая и последняя встреча, которая проходила в Нур-Султане, и так как не все пленные были возвращены, снова первый вопрос, который я поднял, был вопрос пленных, необходимость создания возможных трехсторонних механизмов по изучению пограничных инцидентов. Я объяснил это по простой и понятной причине, что каждый пограничный инцидент, а у нас было много таких примеров, всегда может быть генерирован какой-либо стороной, и никто не может гарантировать, чем оно закончится.

Мое предложение было принято, во-первых, его приветствовал мой коллега, генеральный прокурор Российской Федерации, также генеральный прокурор Азербайджана согласился с ним, и в результате должны быть достигнуты договоренности в каждом конкретном случае. Конечно, это это непросто, и такие контакты проходят не очень плавно.

Могу с уверенностью сказать, что одним из последовавших инцидентов стало убийство тракториста в Арцахе, в Мартакертском районе. В рамках наших договоренностей мы немедленно проинформировали наших российских коллег и ожидали, что они начнут переговоры с Азербайджанская сторона», - сказал Артур. Давтян:

Он добавил, что получили ответную информацию и видят, что российские партнеры находятся в активном контакте. По словам Артура Давтяна, армянская сторона очень четко сформулировала требования: положительный эффект упомянутых механизмов в отношении любого такого дела будет, когда каждый такой случай будет раскрыт, а виновный будет привлечен к ответственности.