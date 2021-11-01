Байден извинился перед мировым сообществом за решения Трампа

Президент США Джо Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника республиканца Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.

"Полагаю, я не должен просить прощения, но я прошу прощения за то, что США при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Байден, выступая в рамках проходящей в эти дни климатической конференции в Глазго (COP26).

В 2017 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает участие в Парижском соглашении по климату. Джо Байден, одержавший победу над Трампом в президентских выборах 2020 года, вскоре после своей инаугурации подписал указ о возвращении США в список стран-участниц соглашения.

Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.