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Самвел Погосян назначен заместителем начальника штаба Специального армейского корпуса

Самвел Погосян назначен заместителем начальника штаба Специального армейского корпуса

По предложению премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Самвела Погосяна заместителем начальника штаба Специального армейского корпуса ВС Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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