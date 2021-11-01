Самвел Погосян назначен заместителем начальника штаба Специального армейского корпуса

По предложению премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Самвела Погосяна заместителем начальника штаба Специального армейского корпуса ВС Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.