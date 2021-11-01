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Паруйр Ованнисян отозван с должности постпреда Армении при Совете  Европы

Паруйр Ованнисян отозван с должности постпреда Армении при Совете  Европы

Указом президента Армении, Паруйр Ованнисян отозван с должности постоянного представителя Республики Армения при Совете  Европы. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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