Суд в Греции счел законным обязательное тестирование школьников на COVID-19

Высший административный суд Греции - Государственный совет счел законным обязательное диагностическое тестирование на коронавирус школьников и учителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель правительства Яннис Иконому на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что в понедельник запущена электронная платформа для государственных школ, чтобы директор каждой школы мог в любое время подтвердить, что в ней находятся только люди - школьники, преподаватели, посетители, - отвечающие условиям присутствия в школе.

"Вместе с тем Госсовет отклонил заявления 62 учителей и родителей учащихся, которые просили отменить решение об обязательном диагностическом тестировании учащихся, учителей и административного персонала начальных и средних школ, посчитав, что мера была принята в интересах общественного здравоохранения", - сказал Иконому.

Он сообщил также, что с сегодняшнего дня по субботу все школьники могут получить бесплатный пакет из пяти тестов самодиагностики в аптеках на период до 22 ноября.

Иконому не исключил, что в связи с ростом количества инфицированных будут приняты дополнительные ограничения для невакцинированных граждан и ужесточен контроль за запретом им посещать развлекательные заведения и предприятия общепита в помещениях.

В Греции в последние недели растет количество инфицированных, в день выявляется порядка 4 тысяч носителей коронавируса. Ежедневно госпитализируют в среднем более 270 заболевших. На ИВЛ находится более 420 человек.