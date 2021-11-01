На горячую линию аппарата президента Арцаха за последнюю неделю поступило 194 звонка

В период с 25 по 29 октября на горячую линию быстрого реагирования аппарата президента Республики Арцах поступило 194 звонка.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, население в основном обращается по вопросам, касающимся программы обеспечения выполнения кредитных обязательств граждан, выдачи новых кредитов, решения жилищных проблем вынужденных переселенцев.

С целью ответа на пропущенные звонки и предоставления консультаций по волнующим вопросам было сделано 67 обратных звонков.

На горячую линию можно позвонить из Арцаха по номеру 119, из Армении и из-за рубежа - по номеру +374-47-119-119. Рабочий режим с понедельника по пятницу, с 09:00 - 18:00.

По вопросам социального характера желательно звонить на горячую линию министерства труда, по социальным и миграционным вопросам Арцаха по короткому номеру 114.