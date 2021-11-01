Победитель конкурса «Армянская Романсиада» представит Армению на конкурсе «Романсиада» в Москве

Романсами Сергея Рахманинова, Павла Чайковского, Эдуарда Мирзояна и Эдуарда Абрамяна студенты из музыкальных вузов Армении приняли участие во второй Армянской Романсиаде, которая является отборочным туром Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». АКак сообщили Арменпресс в пресс-службе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы», армянский этап конкурса состоялся 29 октября, а 30 октября прошел гала-концерта в Доме Москвы в Ереване, где состоялось подведение итогов и награждение победителей.

Проект проводится по инициативе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване и благотворительного фонда сохранения искусства русского романса «Романсиада» при поддержке министерства образования, культуры, науки и спорта Армении.

Целью международного конкурса молодых исполнителей является популяризация русского романса, как одного из направлений музыкального искусства, также поддержку и активизацию талантливых артистов России и зарубежных стран.

Сопредседателями жюри были Давид Казарян, председатель музыкального общества Армении, профессор Ереванской Государственной консерватории им. Комитаса и Галина Преображенская, заслуженный деятель искусств России, учредитель международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада».

При подведении итогов конкурса Галина Преображенская отметила, что: «Я очень рада, что сегодня нахожусь здесь. Ни одна онлайн-платформа не может заменить живой контакт артиста и зрителя. Все онлайн-платформы уничтожают индивидуальность и духовную связь. Очень хорошо, что сегодня я слышу прекрасные и обработанные голоса. Сожалею, что в Москву смогу забрать только одного участника».

Давид Казарян сказал, что очень рад, что из года в год увеличивается число участников и надеется, что в будущем также увеличится география участников, включая участников из других городов Армении. «Я желаю, чтобы этот год стал високосным, чтобы мы смогли больше работать над распространением русского романса», — отметил профессор.

Приветствуя участников конкурса, генеральный директор Дома Москвы в Ереване Ваграм Карапетян отметил, что «Мы уже смогли провести на сцене и со зрителями наш этап. Количество участников стало больше и это говорит о том, что «Армянская Романсиада» набирает обороты. Нам очень приятно, что Галина Преображенская сумела приехать в Армению и полностью окунуться в отборочный тур, увидев талантливых исполнителей. Также у нас есть и номинация Национальный романс, которая наряду с популяризации русского романса, пропагандирует армянский романс».

Участник конкурса Гарник Егиазарян считает, что атмосфера очень теплая и хорошо организована. «Все участники достаточно хорошо подготовились к конкурсу. Своим выступлением я смог сделать что в моих силах. Шансы на победу у меня есть, но руководствоваться буду лозунгом «Пусть победит лучший», — отметил Егиазарян.

А участница из Ванадзора Сюзанна Аветикян считает, что: «волнение было большим, но попыталась преодолеть, думаю, в какой-то степени удалось». Она считает возможным взять призовое место.

30 октября состоялся гала-концерт «Армянской Романсиады», в ходе которого было объявлено призеры отборочного тура.

Первое место заняла Ани Кущян – Молодежная оперная программа Ереванского национального театра оперы и балета имени А.А.Спендиаряна, под руководством Левона Джавадяна.

Второе место поделили Гарник Егиазарян, выпускник Ереванской государственной консерватории им. Комитаса и Сара Акопян, выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.

Третье место – Софья Симонян, студентка Ереванской государственной консерватории им. Комитаса

Победителем в номинации Национальный романс стала Рита Петросян, студентка Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.

Победителем в номинации Мисс Армянская Романсиада – Сильви Хачатрян, студентка Ереванской государственной консерватории им. Комитаса

На гала концерте приняли участие также победитель первой Армянской Романсиады Тигран Мелконян и приглашенные гости из России лауреаты многочисленных песенных конкурсов Полина Гараева и Василиса Шаплыко.

Впервые в Ереване конкурс «Армянская Романсиада» был организован в декабре 2020 года. Московский Международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Романсиада» – одно из самых авторитетных творческих состязаний, в его рамках создана целая система конкурсов и фестивалей, предметом которых является русское музыкально-поэтическое искусство. «Романсиада» это культурно-просветительское движение, участниками которого становятся представители многих городов России и мира. Конкурс молодых исполнителей русского романса был задуман в 1996 году Заслуженной артисткой России Г. С. Преображенской. Первая Романсиада прошла в 1997 году. Первым лауреатом стал — девятнадцатилетний Николай Басков.