США выступили за усиление давления на страны по борьбе с изменением климата

США ожидают усиления давления на страны, которые, по мнению Вашингтона, не проявили достаточно усилий по борьбе с изменением климата. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы полагаем, что будет оказано давление на страны, которые пока не активизировали усилия [по борьбе с изменением климата]. Мир будет ждать от них, чтобы они приняли участие [в такой борьбе]. Это именно то, чего мы ожидаем и на что рассчитываем", - отметил он на брифинге на борту самолета американского президента Джо Байдена, который отправился на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

По словам Салливана, ни одна страна не имеет права уйти от принятия обязательств по борьбе с глобальным потеплением. При этом, по его мнению, экономически развитые государства в силу исторических обстоятельств в большей степени ответственны за решение этой проблемы по сравнению с развивающимися.

В 2015 году на конференции ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия сверх доиндустриального уровня, а также принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. На конференции в Глазго будут подведены итоги пятилетнего цикла, начавшегося с подписанием климатических договоренностей в Париже.