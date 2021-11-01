Спендиарян - национальная ценность: 150-летие композитора отметили концертом и другими инициативами

ЕРЕВАН, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 1 ноября, по случаю 150-летия великого композитора Александра Спендиаряна, группа деятелей культуры, официальных лиц и меломанов возложила цветы к могиле композитора.



Как сообщает "Арменпресс", флешмоб, посвященный композитору, прошел в парке возле Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна. Государственный ансамбль танца Армении, художественным руководителем которого является Эрик Чанчурян, посвятил автору танцевальный номер, а в фойе Оперного театра артисты театра исполнили произведения Спендиаряна. В ходе мероприятия Центральный банк подарил Дому-музею Спендиаряна памятную 150-летнюю юбилейную монету великого армянского классика.



По словам директора Дома-музея Спендиаряна Марине Отарян, 1 ноября не только Армения, но и весь мир отмечает 150-летие Спендиаряна. По ее словам, в 13:00 в Армении и Арцахе объявлен «Час Спендиаряна», в рамках которого бессмертная музыка Спендиаряна будет звучать в ряде культурных и развлекательных заведений, в аэропорту и в метро. «Мы отдаем дань уважения композитору и еще раз доказываем, что Александр Спендиарян, армянин, интеллектуал, музыкант - наша величайшая национальная ценность, которая должна базироваться на прочном фундаменте творческого наследия», - подчеркнул Отарян.



Заместитель директора Оперного театра Грач Григорян сказал, что Спендиарян является основоположником армянской камерной симфонической музыки. «Если мы сделаем небольшой исторический экскурс, вернемся на 100 или 120 лет назад, когда Армения была в очень тяжелом положении, когда здесь был голод, мы увидим, что Спендиарян был одним из немногих, кто приехал в Армению в те годы и пытался внедрить европейские ценности. Его роль в нашей музыке неоценима. Мы обязаны Спендиаряну тем, что у нас есть оперный театр, музей, школа и другие ценности», - сказал Григорян.



Ссылаясь на оперу «Алмаст», заместитель директора театра подчеркнул, что спектакль планируется восстановить.



Народный артист РА Барсег Туманян, исполнивший арию Надир Шаха в опере «Алмаст», подчеркнул, что одно дело, когда слышишь имя Спендиаряна, другое дело, когда слушаешь его музыку, и другое дело, когда исполняешь его музыку: «Музыкальное оформление Спендиаряна, цвета, гармония - сжато-сложно, а когда выступаешь, увлекаешься музыкой, видишь, Спендиарян думал не только о сути текста или произведения, он думал о драматургии. Я считаю, что слушатель должен познакомиться с текстом. Думаю, что слушатель должен ознакомиться с текстом и, слушая музыку, поймет, что вся режиссура присутствует в музыке», - сказал оперный певец.



По словам Туманяна, зрители должны быть готовы к этому, потому что искусство - это не развлечение. «Я считаю, что мы должны очень серьезно отнестись к нашей национальной культуре, серьезно подать национальные оперы, потому что у нас есть музыкальные памятники, из которых гениальностью является опера «Алмаст»», - сказал певец.



Мероприятие организовано по инициативе Национального академического театра балета им. А. Спендиаряна , Дома-музея композитора и Музыкального профессионального училища имени Спендиаряна.



Александр Афанасьевич Спендиарян (Спендиаров) родился 1 ноября 1871 года в городе Каховка. Свой музыкальный талант он унаследовал от матери, преподававшей фортепиано. Музыкой занимается с 9 лет, сначала брал уроки игры на фортепиано, но через 1-1,5 года они прекратились, потому что, как отмечает композитор, он не переносил гамм. Позже он научился играть на скрипке.



В 1890 году молодой Александр переехал в Москву. Учился на юридическом факультете Московского университета. Он поступил в Императорский Московский университет - сначала на факультет естественных наук, затем продолжил обучение на юридическом факультете. В студенческие годы играл в различных ансамблях студенческого оркестра университета.



Имя Александра Спендиаряна занимает важное место в истории армянской классической музыки. Уникальный композитор, талантливый дирижер Александр Спендиарян - один из основоположников армянской симфонической музыки, который, овладев образцами народной музыки, воспитываясь в традициях европейской, в частности русской классической музыки, расширил рамки национальной музыки. Он заложил основы армянской симфонической музыки, обогатил камерную музыку, создал классическую оперу «Алмаст». Спендиарян сыграл большую роль в формировании национальной композиторской школы, ее эстетических принципов и реалистической направленности в армянской музыке. Музыкальное наследие Спендиаряна состоит из множества песен и романсов, ряда камерно-инструментально-симфонических произведений, одной оперы.