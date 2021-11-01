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ЕГУ и «Айпост» подписали меморандум о сотрудничестве

ЕГУ и «Айпост» подписали меморандум о сотрудничестве

Исполняющий обязанности ректора ЕГУ Оганнес Оганнисян и генеральный директор ЗАО "АйПост" Айк Карапетян подписал меморандум о сотрудничестве, согласно которому стороны обязались тесно сотрудничать в области образования и практики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕГУ, во встрече, организованной по инициативе Центра выпускников и карьеры ЕГУ, также приняли участие проректор ЕГУ по связям с общественностью Артур Исраелян, директор Центра выпускников и карьеры ЕГУ Лилит Акопян, заместитель директора Карине Назарян и представители «АйПост».

ЕГУ И ЗАО «АйПост» активно сотрудничает на протяжении многих лет, в результате чего студентам и выпускникам вуза были сделаны многочисленные предложения о прохождении практики.

Стороны подчеркнули, что меморандум станет новой площадкой для эффективной реализации двусторонних программ, будет направлен на повышение качества обучения студентов и обогащение практического опыта.

Меморандум также предусматривал проведение студентами учебной и исследовательской стажировок, а также организацию открытых занятий, семинаров и профессиональных дискуссий на ЗАО «АйПост».


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