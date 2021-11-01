В России был выявлен всего один случай заражения штаммом коронавируса "лямбда" и три случая - вариантом "мю", сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом, по его словам, доминирующим в России, как и в мире, остается штамм коронавируса "дельта".

Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" впервые были обнаружены в Южной Америке. Штамм "лямбда" с 14 июня 2021 года рассматривался Всемирной организацией здравоохранения в качестве "варианта, вызывающего интерес". К концу июня сообщалось, что случаи заражения штаммом "лямбда" были выявлены в Южной Америки и Великобритании, а в России - ни одного.

Штамм "мю" был обнаружен в Колумбии в январе 2021 года, в августе ВОЗ внесла и его в список вариантов, представляющих интерес. К тому моменту в мире были выявлени 3700 случаев заражения этим вариантом, в том числе более 1400 случаев в США и отдельные случаи в Европе.