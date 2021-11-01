Гнел Саносян посетит Иран

1 ноября министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран Аббаса Зохури. Как передает «Арменпресс», Министерство территориального управления и инфраструктуры РА сообщает, что министр, приняв посла, отметил значение уже сложившихся между двумя странами доверительных партнерских отношений и сотрудничество в различных сферах, подчеркнув, что Армения и Иран имеют большую повестку двусторонних отношений.

Посол Ирана поблагодарил за прием, в свою очередь подчеркнул, что с Министерством территориального управления налажено хорошее сотрудничество, выразил уверенность, что оно будет продолжено и в ближайшее время. По словам посла, глубокие исторические и культурные связи между Арменией и Ираном способствуют развитию двустороннего сотрудничества в различных направлениях.

На встрече речь шла и о региональных событиях. Посол обратился к ситуации в регионе, подчеркнув, что Сюникская область значима и для них, и в ближайшее время планируются взаимные визиты различных делегаций, которые смогут принять участие в различных проектах, реализуемых в Сюникской области.

Министр подчеркнул роль инфраструктур в Сюнике, представив активно ведущиеся дорожно-строительные работы, проводимые в регионе. Саносян проинформировал посла, что строительство дороги Татев-Агван уже близится к завершению, ведется строительство участка Татев-Лцен. Министр подчеркнул и значение дороги Сисиан-Каджаран-Каджаран-Агарак.

Стороны обсудили перспективы регионального сотрудничества, реализации совместных программ в области транспортной и энергетической инфраструктуры.

Также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в рамках ЕАЭС и перспективах выхода Ирана через Армению на союзный рынок.

Обсуждались и детали предстоящего визита Гнела Саносяна в Исламскую Республику Иран.