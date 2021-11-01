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Десятки человек погибли или ранены при обстреле хуситами провинции Мариб

Десятки человек погибли или ранены при обстреле хуситами провинции Мариб

По меньшей мере 29 человек погибли или ранены при ракетном обстреле сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) района Аль-Джуба в провинции Мариб. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом в понедельник сообщил министр информации, культуры и туризма страны Муаммар аль-Ирьяни на своей странице в Twitter.

"Хуситы атаковали жилые кварталы в районе Аль-Джуба, к югу от провинции Мариб, на этот раз с помощью двух баллистических ракет <...>, которые поразили [местную] мечеть и религиозный центр "Дар аль-Хадис", <...> погибли 29 мирных жителей", - сообщил министр.

Он добавил, что в числе погибших или раненых были женщины и дети.


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