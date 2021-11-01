Ален Симонян и посол Италии в Армении обсудили вопрос возвращения армянских военнопленных

1 ноября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в РА Альфонсо Ди Ризо.

«Ален Симонян, приветствовал посла, высоко оценил армяно-итальянские отношения во всех сферах, выразив уверенность, что Альфонсо Ди Ризо придаст новый импульс существующим дружеским отношениям», - как передает «Арменпресс», сообщили в Управлении по связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи была подчеркнута важность многостороннего межпарламентского сотрудничества, чему способствует эффективное сотрудничество межпарламентских групп дружбы.

Поблагодарив за прием, посол претворение в жизнь армяно-итальянских парламентских повесток назвал примечательным.

Стороны обсудили необходимость скорейшего возвращения содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных и других лиц. Ален Симонян с признательностью подчеркнул важность принятой Палатой депутатов Италии резолюции, призывающей Азербайджан освободить армянских военнопленных.

На встрече было отмечено и эффективное армяно-итальянское сотрудничество в рамках финансируемой ЕС программы «Твининг».