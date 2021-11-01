XV Шекспировский театральный фестиваль примет более 100 участников из 7 стран

С 15 по 20 ноября в Ереван пройдет XV Шекспировский международный театральный фестиваль

Как передает «Арменпресс», фестиваль примет более 100 участников из 7 стран: приглашенных гостей, известных артистов, руководителей международных фестивалей из Франции, США, Болгарии, Ирана, Татарстана, Украины и России.

На разных сценах Еревана будет показано около 15 спектаклей. Театр “У моста» представит «Леди Макбет» (Россия, режиссер Сергей Федотов), а Родопский драматический театр из Болгарии - «12-ю ночь».

В рамках фестиваля пройдет специальная программа «FestOFF», предназначенная для студентов и самодеятельных театральных коллективов.

Театралы смогут посмотреть драматические, танцевальные, моно, мультимедийные спектакли. Ереванский камерный театр представит спектакль «Гамлет» (режиссер Ара Ернджакян).

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 ноября в Студенческом театре Ереванского театрального института. На суд зрителей будет вынесен спектакль Национального молодежного театра Киева «Сон в летнюю ночь» (режиссер Андрей Билоус).

Завершится фестиваль спектаклем Альметьевского татарского государственного драматического театра «Укрощение строптивой». Постановщик: Каро Балян. Он будет представлен 20 ноября в 19:00 на сцене Театра юного зрителя.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, которые проведут заслуженный артист России, лауреат Национальной премии Чехии, лауреат фестиваля «Золотая маска», лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Федотов (РФ), режиссер театра «Кнебель», руководитель «MiSHiNLaB» Константин Мишин и другие.

Ереванский шекспировский театральный фестиваль - член сети европейских шекспировских фестивалей. С 2016 года директором фестиваля является Каро Балян. Учредителем фестиваля является председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян.