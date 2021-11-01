Завершен этап выдвижения номинантов на премию «Аврора» на следующий год: выдвинуто 592 номинанта

Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила, что выдвижение номинантов на седьмую ежегодную премию «Аврора» завершилось. Сотни людей со всего мира выдвинули 592 уникальных номинанта. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление по связям с общественностью гуманитарной инициативы «Аврора».

Имена номинантов начали официально принимать 24 апреля 2021 года, в День памяти Геноцида армян, после объявления имен пяти героев «Авроры»-2021, выбранных отборочной комиссией премии «Аврора» за мужество, решимость и воздействие. Всего на соискание премии «Аврора»-2022 поданы заявки из 62 стран, включая США, Армению, Нигерию, Украину, Руанду, Чехию, Индию, Бразилию, Грузию и Пакистан.

В сообщении говорится, что теперь каждая кандидатура будет тщательно рассмотрена группой экспертов. Они составят окончательный список кандидатов, которые проявили исключительное мужество и преданность делу и внесли большой вклад в спасение людей. Затем отборочная комиссия премии «Аврора» выберет Героев «Авроры», затем и лаурета премии «Аврора» на 2022 год.

«В контексте ужасных проблем, с которыми мир столкнулся за последние полтора года, такие выдающиеся личности как номинанты на премию «Аврора»-2022 благодаря своей самоотверженной и мужественной работе служат для нас источником вдохновения и мотивации. Вместе с моими коллегами, членами отборочной комиссии, мы всегда много и горячо спорим при обсуждении и выборе героев «Авроры» и, в конечном счете, лауреата, пытаясь выбрать самые достойные поступки среди стольких замечательных деяний, демонстрирующих доброту, стойкость и сострадание. Однако этот процесс приносит нам и огромное удовлетворение. Это большая привилегия, позволяющая нам высветить невероятные, меняющие жизнь начинания», – отметил лорд Ара Дарзи, председатель отборочной комиссии премии «Аврора» и со-директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона.

Имена героев «Авроры»-2021 будут объявлены 24 апреля 2022 года, а премия «Аврора»-2022 в знак благодарности спасителям уже в 7-й раз будет вручена от лица всех выживших во время Геноцида армян.