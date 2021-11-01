Состояние богатейших россиян выросло на 65,6 миллиарда долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на 65,63 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Как передает Арменпресс, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 27 граждан РФ.

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона, благодаря чему он вышел на первую строчку рейтинга среди российских миллиардеров, - на 8,58 миллиарда долларов, до 33,3 миллиарда. Также заметно увеличилось состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова - на 7,25 миллиарда долларов, до 24,5 миллиарда. При этом он занимает пятую строчку рейтинга.

Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал богаче на 1,76 миллиарда долларов, его состояние составило 31,8 миллиарда. Третье место занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,76 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда. Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,7 миллиарда, до 28,6 миллиарда.

Шестым в списке стал Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" (23,3 миллиарда), он стал богаче на 6,67 миллиарда долларов. Седьмое место занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - с начала года его состояние выросло на 644 миллиона долларов, и его состояние сейчас на уровне 21,8 миллиарда. На восьмом и девятом месте оказались Роман Абрамович (Evraz) и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, их состояние выросло на 440 миллионов и 2,42 миллиарда долларов, до 18,9 миллиарда и 18,5 миллиарда соответственно.

Десятку миллиардеров закрывает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние увеличилось на 194 миллиона долларов, до 18,3 миллиарда. А основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала единственной, чье состояние снизилось. С начала года она потеряла 1,13 миллиарда долларов, а ее состояние оценивается в 7,96 миллиардов.