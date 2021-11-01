Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь

Армен Саркисян прибыл в Глазго для участия в Международной конференции по изменению климата

Армен Саркисян прибыл в Глазго для участия в Международной конференции по изменению климата

Президент Республики Армения Армен Саркисян прибыл в Глазго для участия в Международной конференции по изменению климата.

Как передает «Арменпресс» Армена Саркисяна приветствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришем, с которыми он имел краткую беседу. Борис Джонсон и Антонио Гутерриш встречают лидеров стран, прибывающих в Глазго для участия в конференции.

XXVI конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Глазго.

 Сопредседательствовать на конференции в Глазго будут Соединенное Королевство Великобритании и Италия.

В обсуждениях примут участие главы государств, эксперты по изменению климата, лидеры бизнеса и гражданского общества.

Президент Армении выступит с речью на предстоящем в рамках конференции саммите мировых лидеров.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]