Президент Республики Армения Армен Саркисян прибыл в Глазго для участия в Международной конференции по изменению климата.

Как передает «Арменпресс» Армена Саркисяна приветствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришем, с которыми он имел краткую беседу. Борис Джонсон и Антонио Гутерриш встречают лидеров стран, прибывающих в Глазго для участия в конференции.

XXVI конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Глазго.

Сопредседательствовать на конференции в Глазго будут Соединенное Королевство Великобритании и Италия.

В обсуждениях примут участие главы государств, эксперты по изменению климата, лидеры бизнеса и гражданского общества.

Президент Армении выступит с речью на предстоящем в рамках конференции саммите мировых лидеров.