1 ноября спикер Национального Собрания РА Ален Симонян принял посла Королевства Норвегии Хелен Санд Андресен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью НС, дополнив, что стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием армяно-норвежских отношений. Обратились к реализации программ, направленных на активизацию межпарламентского сотрудничества.

Председатель НС РА подчеркнул необходимость углубления сотрудничества Парламентов двух стран на различных международных площадках.

Они коснулись и региональной безопасности и стабильности, подчеркнув роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процессе всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Ален Симонян представил вопрос возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в Азербайджане.

Отмечается, что обсуждались и вопросы, связанные с демократией и правами человека.