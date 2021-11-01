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Вардгес Самсонян избран мэром Гюмри

Вардгес Самсонян избран мэром Гюмри

Совет старейшин Гюмри большинством голосов избрал на пост мэра Вардгеса Самсоняна, представителя блока «Баласанян».

Как передает корреспондент «Арменпресс», за Вардгеса Самсоняна проголосовали 24 члена Совета старейшин, против - 8.

За него голосовали члены блоков «Баласанян» и «Гражданский договор». Против - члены РПА, «Зартонка» и «Страна жизни».

Один из членов Совета старейшин в голосовании не участвовал.

Арменуи Мхоян


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