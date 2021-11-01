Вардгес Самсонян избран мэром Гюмри
13:08, 1 Ноябрь, 2021
Совет старейшин Гюмри большинством голосов избрал на пост мэра Вардгеса Самсоняна, представителя блока «Баласанян».
Как передает корреспондент «Арменпресс», за Вардгеса Самсоняна проголосовали 24 члена Совета старейшин, против - 8.
За него голосовали члены блоков «Баласанян» и «Гражданский договор». Против - члены РПА, «Зартонка» и «Страна жизни».
Один из членов Совета старейшин в голосовании не участвовал.
Арменуи Мхоян
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