Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко

Глава Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о прекращении поставок газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб — Европа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местная интернет-газета TSA со ссылкой на канцелярию президента.

"Сегодня президент республики Абдельмаджид Теббун получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с Управлением по электроэнергии и воде Марокко от 31 июля 2011 года, срок которого заканчивается сегодня, 31 октября 2021 года, в полночь ... Вследствие агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира, которые подрывают национальное единство ... президент республики приказал Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт", - приводит газета отрывок из заявления канцелярии.

Как сообщает агентство MAP, марокканская компания, в свою очередь, заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем.

"Учитывая характер отношений с соседями Марокко и предвидя это решение, мы приняли необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения страны", - приводит агентство цитату из релиза компании.

Газопровод Магриб — Европа, соединявший Алжир с Испанией через Марокко, был запущен в 1996 году с целью экономической интеграции стран Магриба.

В августе глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. В Рабате в свою очередь назвали это решение "неоправданным и вызывающим сожаление".