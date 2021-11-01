В Медицинском центре Гавара работали высококвалифицированные специалисты из столицы

В рамках объявленного в Гаварском медицинском центре Дня открытых дверей Центр принял группу высококвалифицированных специалистов ЗАО «МЦ Эребуни» во главе с советником директора Арлетой Азизбекян.

Как сообщил «Арменпресс» директор Медицинского центра Гарик Согомонян, в группе были уролог Гарегин Саргсян, ревматолог Ваан Мукучян, невропатолог Армине Ктеян, мамолог, хирург-онкопластик Нерсес Берберян, аритмолог-электрофизиолог Мигран Мартиросян.

Жители заранее были проинформированы о Дне открытых дверей, была запись граждан на прием, и у всех врачей были очереди. Консультация специалиста и назначения предоставлялись бесплатно. «Обследования медицинским оборудованием и лабораторные услуги оказывались на платной основе, согласно действующему прейскуранту ЗАО «Гаварский медицинский центр». Для социально незащищенных и особых групп они были бесплатными», - сказал директор Гаварского Медицинского центра Гарик Согомонян.

В рамках Дня открытых дверей, по информации, поступившей из Гаварского медицинского центра, врачи медицинского центра «Эребуни» в течение одного дня приняли 105 граждан.

Советник директора ЗАО «Медицинский центр Эребуни» Арлета Азизбекян организовала консультацию для медсестер и медперсонала Гаварского медицинского центра.

«Уже в шестой раз за последние пять месяцев в МЦ Гавара проводится День открытых дверей. И этот день также был отмечен высоким качеством обслуживания и большим количеством посетителей. Наша задача - оказывать качественные медицинские услуги и облегчать состояние граждан, решать вопросы на месте, что избавляет жителей от хлопот по поездке в столичные медицинские центры», - заключил Согомонян.

Хосров Хлгатян