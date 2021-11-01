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Выплата пенсий за ноябрь начнется с 3 ноября

Выплата пенсий за ноябрь начнется с 3 ноября

Выплата пенсий за ноябрь 2021 года начнется с 3 ноября.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единая социальная служба.


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