Процесс внедрения патрульной службы завершится до конца 2024 года

Процесс внедрения патрульной службы на всей территории страны планируется поэтапно завершить к концу 2024 года.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС по обороне и безопасности, а также по финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян.

«В настоящее время ведется интенсивная работа по внедрению патрульной службы в Лорийской и Ширакской областях, которую планируется запустить в апреле 2022 года. Предварительные структуры, финансовые оценки указанных подразделений уже подготовлены, идет процесс приобретения транспортных, материально-технических средств, вооружения и строительства инфраструктур», - сказал Фиданян.

Фиданян добавил, что в остальных 8 регионах проводятся исследования потребностей для введения патрульной службы.