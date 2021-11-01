Псаки заразилась коронавирусом

Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды, не сопровождала делегацию на саммит G20, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам, в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус", - говорится в заявлении Псаки, которое пресс-служба Белого дома распространила через журналистский пул.

Как отметила пресс-секретарь, контакта с президентом или высокопоставленными членами администрации у нее не было со среды.

Четыре дня после последнего контакта с американским лидером тесты показывали отсутствие вируса, подчеркнула Псаки. "В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга", - заявила Псаки.

Она отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.